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РИА Новости

ЦИК Испании оштрафовал главу женералитета Каталонии на 5,5 тысячи евро

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПредседатель каталонского женералитета Ким Торра
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
© РИА Новости / Елена Шестернина
Председатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фото
МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Испании оштрафовала главу каталонского женералитета Кима Торру на 5 500 евро за нарушение принципа нейтралитета во время кампании накануне парламентских выборов 28 апреля.
В частности, как следует из решения ЦИК, Торра распространял сообщения в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении, а также скрывающихся от испанского правосудия за пределами страны.
В частности, 23 апреля в обращении, приуроченном ко дню святого Георгия, покровителя Каталонии, он заявил о "репрессиях Королевства Испания" и назвал "политическими" суды над подозреваемыми в преступлениях в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года. В этот же день Торра написал поздравительное электронное письмо чиновникам, в котором он раскритиковал применение испанскими властями 155-й статьи конституции (что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление Мадрида) после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. Кроме того, в послании Торра обратил внимание, что в празднованиях в Каталонии не могут принять участие бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и другие бывшие члены его кабинета, находящиеся за пределами Испании и в заключении.
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В решении ЦИК говорится, что Торра нарушил во время избирательной кампании принцип нейтралитета властей – обязательное условие, закрепленное в законе о выборах.
По данным издания ABC, Торра заявил, что не станет выплачивать штраф и подаст апелляционную жалобу. "Я не собираюсь платить им. Свобода выражения мнений сейчас находится под вопросом в Испании. Всегда, когда свобода слова будет наказываться, мы будем пользоваться ей снова", - приводит издание слова Торры.
Кроме того, ЦИК наложил штраф на государственный каталонский телеканал TV3 в размере 1200 евро. По мнению избиркома, показанный накануне выборов документальный фильм "Процесс внутри процесса", также нарушает избирательное законодательство. Жалобу на фильм подала партия "Граждане", по мнению которой он явно выставляет в положительном свете "определенных кандидатов на всеобщих выборах, нарушая тем самым принципы равенства, пропорциональности и информационного нейтралитета".
Ранее Высший суд Каталонии принял решение начать судебные слушания в отношении Торры по обвинению в неподчинении за отказ снять сепаратистскую символику по распоряжению ЦИК накануне выборов. Прокуратура требует лишить главу женералитета права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности.
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