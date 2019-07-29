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РИА Новости

Медведчук заявил о падении промышленного производства на Украине

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Виктор Медведчук
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Падение промышленного производства на Украине продолжается нарастающими темпами, а новое правительство страны игнорирует этот процесс из-за "отсутствия профессиональных кадров", способных решить эту проблему, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Медведчук заявил, что среди промышленных отраслей наиболее серьезное падение отмечено в машиностроении: за первое полугодие 2019 года фиксируется снижение объемов отрасли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а в июне в годовом выражении – на 13,3%. Кроме того, он сообщил, что среди рекордсменов по снижению объемов в промпроизводстве в последние месяцы металлургия: в июне произошло падение выпуска в месячном выражении на 9,4%.
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"После короткого весеннего перерыва (март-апрель) падение промышленного производства на Украине продолжается нарастающими темпами. Если в мае 2019-го промышленное производство в стране снизилось (в месячном исчислении – ред.) на 0,5%, то в июне ‒ уже на 3,7%. А падение промпроизводства к июню 2018 года составило 2,3%", - приводит слова Медведчука сайт телеканала "112.Украина".
Снижается производство как в добывающей промышленности – в июне в месячном выражении на 4,6%, в годовом – на 3,2%, так и в перерабатывающей промышленности - на 5,9% и 6,1% соответственно. "При этом общее соотношение объемов промпроизводства первого полугодия 2019 года к первому полугодию 2018-го Госстат оценивает в 100,5%, что в принципе не снимает рисков и угроз", - говорит Медведчук.
Он считает, что особенностью "системного кризиса украинской промышленности является то, что снижение происходит во всех ее отраслях". Он отметил, что по оценкам независимых экспертов, "темпы падения промпроизводства на Украине будут только увеличиваться".
"Нынешнее правительство даже не ставит вопрос о системном кризисе в украинской промышленности, что и неудивительно: премьер был занят своим парламентским проектом, а министры – личными экономическими проектами. Однако и новая власть игнорирует процесс деиндустриализации страны, очевидно, просто не имея ответов на многочисленные вопросы по этому комплексу проблем из-за отсутствия профессиональных кадров", - заключил политик.
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