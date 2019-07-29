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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России.
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию. По его словам, парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию для поддержки новой демократической власти. При этом для начала журналист предлагает срочно подтянуть к российской границе несколько лучших бригад и начать их обучать российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.
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"Всем этим злопыхателям ничего не остается, как геройствовать на безопасном расстоянии, высовывая свои головы из "окопов" и выкрикивая бредовые призывы, мысли и угрозы в адрес России. Никому не хочется видеть нашу страну сильной и сплоченной. Страну, с которой приходится считаться", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия самодостаточное, сильное, демократическое государство, которое твердо стоит на ногах и готово защитить свои национальные интересы и границы.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Михаил ШереметГосдума РФРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Пока киевские террористы на почувствуют запах наших "тополей", они не успокоятся.
29 июля, 14:57
Русский Парень
8751009
Зачем иностранным войскам изучать закон РФ и только потом входить? Или гастарбайтеров приравняют к ВС и объявят мы вошли в РФ?
29 июля, 15:22
АКАндрей К.
23480100
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