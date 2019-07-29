В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России.

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию. По его словам, парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию для поддержки новой демократической власти. При этом для начала журналист предлагает срочно подтянуть к российской границе несколько лучших бригад и начать их обучать российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.

"Всем этим злопыхателям ничего не остается, как геройствовать на безопасном расстоянии, высовывая свои головы из "окопов" и выкрикивая бредовые призывы, мысли и угрозы в адрес России. Никому не хочется видеть нашу страну сильной и сплоченной. Страну, с которой приходится считаться", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия самодостаточное, сильное, демократическое государство, которое твердо стоит на ногах и готово защитить свои национальные интересы и границы.