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РИА Новости

На Украине предложили обновить состав переговорщиков по газу, сообщили СМИ

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендует кабинету министров включить представителей компании "Магистральные газопроводы Украины" в трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕК, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
"В СНБО решили включить представителей "Магистральных газопроводов" в трехстороннюю группу по проведению переговоров о транзите газа с 2020 года",- говорится в сообщении со ссылкой на  источник, знакомый с результатом заседания экспертной группы СНБО по безопасности в газовой сфере.
Кроме того, по словам источника, правительству рекомендовано максимально сконцентрировать внимание на подготовке к отопительному сезону.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В июле газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
26 июля, 18:52
Глава "Нафтогаза" надеется на успех переговоров с Молдавией по газу
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