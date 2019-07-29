На Украине предложили обновить состав переговорщиков по газу, сообщили СМИ

"В СНБО решили включить представителей "Магистральных газопроводов" в трехстороннюю группу по проведению переговоров о транзите газа с 2020 года",- говорится в сообщении со ссылкой на источник, знакомый с результатом заседания экспертной группы СНБО по безопасности в газовой сфере.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В июле газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.