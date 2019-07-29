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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье будут готовить специалистов для ЦППК

Вчера, 14:35
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ВОЛОКОЛАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Подмосковье), 29 июл - РИА Новости. Власти Московской области в ходе форума "Я - гражданин Подмосковья" подписали соглашение о подготовке в региональных колледжах специалистов для Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и дилерского центра "Лада" в Яхроме, передает корреспондент РИА Новости.
"Они (соглашения - ред.) о том, чтобы каждое профессиональное училище готовило ребят на конкретные места работы... Чтобы на ребят был высокий спрос, чтобы они получали достойную заработную плату. Поэтому у нас действует программа, смысл ее - иметь стратегических партнеров каждому профессиональному колледжу", - сказал журналистам глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Колледж "Московия" в Домодедово будет готовить машинистов, техников, специалистов по сервису и организации перевозок для ЦППК. В свою очередь Дмитровский техникум будет готовить автомехаников, электриков для "Яхрома-Лада" (дилерский центр "Лада").
Молодежный форум "Я - гражданин Подмосковья" проходит в Волоколамском городском округе с 11 по 31 июля, в нем участвует около 10 тысяч человек.
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