В Подмосковье будут готовить специалистов для ЦППК

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Подмосковье), 29 июл - РИА Новости. Власти Московской области в ходе форума "Я - гражданин Подмосковья" подписали соглашение о подготовке в региональных колледжах специалистов для Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и дилерского центра "Лада" в Яхроме, передает корреспондент РИА Новости.

"Они (соглашения - ред.) о том, чтобы каждое профессиональное училище готовило ребят на конкретные места работы... Чтобы на ребят был высокий спрос, чтобы они получали достойную заработную плату. Поэтому у нас действует программа, смысл ее - иметь стратегических партнеров каждому профессиональному колледжу", - сказал журналистам глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Колледж "Московия" в Домодедово будет готовить машинистов, техников, специалистов по сервису и организации перевозок для ЦППК. В свою очередь Дмитровский техникум будет готовить автомехаников, электриков для "Яхрома-Лада" (дилерский центр "Лада").