Валерия написала, что лучше дарить на юбилей Игорю Крутому

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские музыканты, исполняющие песни Игоря Крутого, поздравили композитора с 65-летием на своих страницах в Инстаграме. Певица Валерия написала, какому подарку он будет рад.

"Пусть сегодня и всегда вам жизнь улыбается счастьем, радостью и теплом. Пусть рядом будут близкие, родные люди и дарят свою любовь. Бесконечного творческого полета, воплощения в жизнь самых смелых и "крутых" идей, крепкого здоровья и благополучия!", - пожелала композитору Ирина Аллегрова.

Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором исполняет в честь музыканта песню Happy Birthday to You, а зрители в зале ему подпевают.

"Спасибо за дружбу! Спасибо за песни!", - написал он.

"Друзья, совсем недавно Игорь Яковлевич примкнул к армии Инстаграм-блогеров. Подпишитесь на его аккаунт, это будет для него прекрасным подарком в честь юбилея", - отметила Валерия.