Валерия написала, что лучше дарить на юбилей Игорю Крутому

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские музыканты, исполняющие песни Игоря Крутого, поздравили композитора с 65-летием на своих страницах в Инстаграме. Певица Валерия написала, какому подарку он будет рад.
"Пусть сегодня и всегда вам жизнь улыбается счастьем, радостью и теплом. Пусть рядом будут близкие, родные люди и дарят свою любовь. Бесконечного творческого полета, воплощения в жизнь самых смелых и "крутых" идей, крепкого здоровья и благополучия!", - пожелала композитору Ирина Аллегрова.
Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором исполняет в честь музыканта песню Happy Birthday to You, а зрители в зале ему подпевают.
"Спасибо за дружбу! Спасибо за песни!", - написал он.
"Друзья, совсем недавно Игорь Яковлевич примкнул к армии Инстаграм-блогеров. Подпишитесь на его аккаунт, это будет для него прекрасным подарком в честь юбилея", - отметила Валерия.
Александр Буйнов напомнил хиты музыканта, которые он исполняет: "Игорь Крутой сегодня, пожалуй, единственный композитор такого масштаба в стране. Мы с тобой создали два прекрасных альбома, песни с которых до сих пор звучат в моих сольниках по просьбе зрителей! "Острова любви", "Финансы поют романсы", "Песня о Родине" и сегодня звучат современно".