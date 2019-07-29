Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

"Мы с герцогиней выбрали 15 женщин, каждая из которых – гигант в своей области, за мощные и позитивные перемены в нашем мире. По просьбе Меган Маркл шестнадцатый слот будет зеркалом на напечатанной обложке, чтобы показать, что все мы причастны к этим изменениям", - написал Эннифул.