Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
"Мы с герцогиней выбрали 15 женщин, каждая из которых – гигант в своей области, за мощные и позитивные перемены в нашем мире. По просьбе Меган Маркл шестнадцатый слот будет зеркалом на напечатанной обложке, чтобы показать, что все мы причастны к этим изменениям", - написал Эннифул.
Среди героинь номера Джейн Фонда, Салма Хайек, Джамила Джамил, Джемма Чан и другие.
Герцогиня Сассекская выступила в роли приглашенного редактора сентябрьского номера Vogue. По словам редактора, это первое подобное сотрудничество за 103-летнюю историю издания.