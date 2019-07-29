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РИА Новости
Культура

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Вчера, 15:57
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© AP Photo / Invision/Joel C RyanМеган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере "Короля Льва". 14 июля 2019
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
"Мы с герцогиней выбрали 15 женщин, каждая из которых – гигант в своей области, за мощные и позитивные перемены в нашем мире. По просьбе Меган Маркл шестнадцатый слот будет зеркалом на напечатанной обложке, чтобы показать, что все мы причастны к этим изменениям", - написал Эннифул.
Среди героинь номера Джейн Фонда, Салма Хайек, Джамила Джамил, Джемма Чан и другие.
Герцогиня Сассекская выступила в роли приглашенного редактора сентябрьского номера Vogue. По словам редактора, это первое подобное сотрудничество за 103-летнюю историю издания.
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