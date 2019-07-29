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РИА Новости

Путин согласился с позицией ФАС по конкуренции при реализации нацпроектов

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил не забывать о конкуренции при реализации нацпроектов, глава государства согласился с важностью этого момента.
Путин провел рабочую встречу с Артемьевым, на которой обсудил актуальные вопросы деятельности ведомства, сообщает сайт Кремля.
Артемьев на встрече с Путиным попросил не забывать о конкуренции при реализации нацпроектов.
"Майские указы, в которых мы говорим о национальных проектах, естественным образом нужно соединить с указом о развитии конкуренции в стране, поскольку национальные проекты в своих программных решениях ничего не говорят о конкуренции", - отметил глава ФАС.
Путин со своей стороны согласился, что без данного решения "все это выльется в повышение цен".
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Артемьев также сообщил, что ранее председатель правительства РФ принял решение включить представителей ФАС в проектные комитеты.
"И мы насыщаем эти национальные проекты новеллами из вашего указа о развитии конкуренции. Потому что не только важно построить эти объекты, которые принесут большие блага нашим людям, но чтобы в конкурентной среде это развивалось, чтобы не было роста цен, монополизма, с чем, собственно, мы и обязаны бороться. Это находит понимание в правительстве. Прошу вашей поддержки по этому вопросу", - обратился руководитель ФАС к президенту.
"Хорошо, это очень важно. Согласен", - отреагировал Путин.
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