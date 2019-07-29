Путин согласился с позицией ФАС по конкуренции при реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил не забывать о конкуренции при реализации нацпроектов, глава государства согласился с важностью этого момента.

Путин провел рабочую встречу с Артемьевым, на которой обсудил актуальные вопросы деятельности ведомства, сообщает сайт Кремля.

Артемьев на встрече с Путиным попросил не забывать о конкуренции при реализации нацпроектов.

"Майские указы, в которых мы говорим о национальных проектах, естественным образом нужно соединить с указом о развитии конкуренции в стране, поскольку национальные проекты в своих программных решениях ничего не говорят о конкуренции", - отметил глава ФАС.

Путин со своей стороны согласился, что без данного решения "все это выльется в повышение цен".

Артемьев также сообщил, что ранее председатель правительства РФ принял решение включить представителей ФАС в проектные комитеты.

"И мы насыщаем эти национальные проекты новеллами из вашего указа о развитии конкуренции. Потому что не только важно построить эти объекты, которые принесут большие блага нашим людям, но чтобы в конкурентной среде это развивалось, чтобы не было роста цен, монополизма, с чем, собственно, мы и обязаны бороться. Это находит понимание в правительстве. Прошу вашей поддержки по этому вопросу", - обратился руководитель ФАС к президенту.