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РИА Новости

В Иваново возбудили уголовное дело после убийства у входа в бар "Рокко"

Вчера, 14:25
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после стрельбы у входа в бар "Рокко" в Иваново, где местный житель выстрелил в голову посетителю из травматического пистолета, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
Об убийстве сообщил Telegram-канал "Life shot". По данным канала, у ночного клуба в Иваново к девушке стал приставать пьяный молодой человек. Девушка вызвала своего возлюбленного, тот приехал защитить ее вместе с другом, который в ходе возникшей драки застрелил обидчика. Отмечается, что стрелявший сбежал. Telegram-канал опубликовал несколько записей, на которых видна драка, в процессе которой молодой человек падает на землю, и один из нападавших убегает. Автор одного из видео комментирует, что "пацана застрелили".
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Как информирует следствие, инцидент произошел около 04.00 мск 28 июля у входа в бар "Рокко".
"Произошел конфликт между двумя группами лиц на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта один из участников достал имевшийся при нем неустановленный травматический пистолет и произвел один выстрел в голову другому", - говорится в сообщении.
По данным следствия, раненный скончался в карете скорой помощи.
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ)", - сообщает следствие.
Допрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы.
"Подозреваемый в совершении преступления - 33-летний житель Иваново - объявлен в розыск", - отмечает следствие.
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УМВД по региону сообщает, что подозреваемого зовут Грудистов Анатолий Николаевич, 1986 года рождения. Полиция публикует его приметы: на вид 35-40 лет, рост около 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, коротко стриженные. Когда мужчина скрылся с места преступления, на нем были темная футболка с белой надписью и красным символом посередине, темно-синее трико или джинсы, темно-синие туфли или кроссовки.
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