В Иваново возбудили уголовное дело после убийства у входа в бар "Рокко"

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после стрельбы у входа в бар "Рокко" в Иваново, где местный житель выстрелил в голову посетителю из травматического пистолета, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

Об убийстве сообщил Telegram-канал "Life shot" . По данным канала, у ночного клуба в Иваново к девушке стал приставать пьяный молодой человек. Девушка вызвала своего возлюбленного, тот приехал защитить ее вместе с другом, который в ходе возникшей драки застрелил обидчика. Отмечается, что стрелявший сбежал. Telegram-канал опубликовал несколько записей, на которых видна драка, в процессе которой молодой человек падает на землю, и один из нападавших убегает. Автор одного из видео комментирует, что "пацана застрелили".

Как информирует следствие, инцидент произошел около 04.00 мск 28 июля у входа в бар "Рокко".

"Произошел конфликт между двумя группами лиц на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта один из участников достал имевшийся при нем неустановленный травматический пистолет и произвел один выстрел в голову другому", - говорится в сообщении.

По данным следствия, раненный скончался в карете скорой помощи.

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ)", - сообщает следствие.

Допрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы.

"Подозреваемый в совершении преступления - 33-летний житель Иваново - объявлен в розыск", - отмечает следствие.