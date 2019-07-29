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РИА Новости

В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы

Вчера, 14:24
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия, сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 20.00 в воскресенье (3.00 понедельника мск) в юго-западной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шесть пострадавших в результате стрельбы, один из них погиб. Остальные пять человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
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"Они собирались снимать рэп-видео, когда кто-то, пара человек, пришли и выстрелили в одного или в нескольких человек", - заявил представитель полиции Ричард Росс.
Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого по этому делу. Какая рэп-группа собиралась снимать видеоклип, не уточняется.
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