В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия, сообщает телеканал Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия, сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 20.00 в воскресенье (3.00 понедельника мск) в юго-западной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шесть пострадавших в результате стрельбы, один из них погиб. Остальные пять человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

"Они собирались снимать рэп-видео, когда кто-то, пара человек, пришли и выстрелили в одного или в нескольких человек", - заявил представитель полиции Ричард Росс.