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РИА Новости

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.

"Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов", — говорится в тексте.

В правительстве отметили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей.
В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.
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Авиаэксперт: у Су-57 есть только один недостатокНачальник Главного управления вооружения российской армии Анатолий Гуляев заявил, что на истребителях Су-57 установят вооружение, превосходящее зарубежные аналоги. Об отличительных особенностях этого самолета в эфире радио Sputnik рассказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.

Су-57

Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в 2019 году.
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
Вчера, 16:15
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
1406249101348
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Су-57РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Молодцы! И нашим ВВС в масть, и Индия ждёт-пождёт. Да и вообще... И кто-то уже минусанул (1/11). У нас столько демократии и либерализма, что аж страшно! Оказывается, так легко записываться в откровенные предатели, так спокойно и безопасно это можно делать, что диву даёшься.
29 июля, 14:27
Валентин Искварин
220320241
Можно вернуть диктатуру и цензуру... Все так сразу зарадуются))
29 июля, 14:48
Крах Либерализма
531611284
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