В России началось серийное производство истребителей Су-57

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
"Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов", — говорится в тексте.
В правительстве отметили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей.
В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.
19 июня, 17:46Авиаэксперт: у Су-57 есть только один недостатокНачальник Главного управления вооружения российской армии Анатолий Гуляев заявил, что на истребителях Су-57 установят вооружение, превосходящее зарубежные аналоги. Об отличительных особенностях этого самолета в эфире радио Sputnik рассказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.
Су-57
Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в 2019 году.
Вчера, 16:15Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого