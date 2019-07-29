Защита Кочаряна обнародовала список нарушений по его делу

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обнародовала в соцсетях в понедельник список из почти 30 зарегистрированных защитой нарушений по уголовному делу экс-главы государства.

"Представляем список грубых нарушений, допущенных органом следствия, генеральной прокуратурой и судами, в течение года с момента начала уголовного преследования Кочаряна. Список не полный, отдельные нарушения содержат многочисленные другие нарушения материального и процессуального права. Однако мы описываем их кратко, чтобы не обременять правовым содержанием", - говорится в заявлении адвокатов, обнародованном на странице защиты в соцсети Facebook и Telegram-канале.

В документе, среди прочего указываются факты, по мнению адвокатов, игнорирования судом неприкосновенности Кочаряна и отсутствия оснований для его ареста, вмешательства органов исполнительной власти в судебный процесс, необоснованного ареста имущества.

"Очная ставка Кочаряна с Аршаком Карапетяном (экс-главой военной разведки - ред.) состоялась без участия Кочаряна, который вместе с адвокатом покинул комнату. Однако, в дальнейшем выяснилось, что следователь продолжил следственные действия, запротоколировал слова свидетеля и указал, что Кочарян удалился после слов свидетеля", - заявила команда адвокатов, квалифицировав это как "подлог".

В заявлении защиты отмечается также, что обвинение скрыло от адвокатов показания 12 свидетелей, которые опровергают слова Карапетяна. Говорится и о давлениях на судей Александра Азаряна и Давида Григоряна, освободивших ранее бывшего президента из-под стражи. "Апелляционный суд без правовых оснований не вернул материалы уголовного дела в суд общей юрисдикции, препятствуя продолжению рассмотрения дела. Суд общей юрисдикции уже более месяца не рассматривает ходатайство о применении залога и иной меры пресечения в отношении Кочаряна, хотя оно подлежит рассмотрению незамедлительно", - отмечается в документе.