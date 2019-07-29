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РИА Новости

Защита Кочаряна обнародовала список нарушений по его делу

Вчера, 14:21
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обнародовала в соцсетях в понедельник список из почти 30 зарегистрированных защитой нарушений по уголовному делу экс-главы государства.
"Представляем список грубых нарушений, допущенных органом следствия, генеральной прокуратурой и судами, в течение года с момента начала уголовного преследования Кочаряна. Список не полный, отдельные нарушения содержат многочисленные другие нарушения материального и процессуального права. Однако мы описываем их кратко, чтобы не обременять правовым содержанием", - говорится в заявлении адвокатов, обнародованном на странице защиты в соцсети Facebook и Telegram-канале.
В документе, среди прочего указываются факты, по мнению адвокатов, игнорирования судом неприкосновенности Кочаряна и отсутствия оснований для его ареста, вмешательства органов исполнительной власти в судебный процесс, необоснованного ареста имущества.
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"Очная ставка Кочаряна с Аршаком Карапетяном (экс-главой военной разведки - ред.) состоялась без участия Кочаряна, который вместе с адвокатом покинул комнату. Однако, в дальнейшем выяснилось, что следователь продолжил следственные действия, запротоколировал слова свидетеля и указал, что Кочарян удалился после слов свидетеля", - заявила команда адвокатов, квалифицировав это как "подлог".
В заявлении защиты отмечается также, что обвинение скрыло от адвокатов показания 12 свидетелей, которые опровергают слова Карапетяна. Говорится и о давлениях на судей Александра Азаряна и Давида Григоряна, освободивших ранее бывшего президента из-под стражи. "Апелляционный суд без правовых оснований не вернул материалы уголовного дела в суд общей юрисдикции, препятствуя продолжению рассмотрения дела. Суд общей юрисдикции уже более месяца не рассматривает ходатайство о применении залога и иной меры пресечения в отношении Кочаряна, хотя оно подлежит рассмотрению незамедлительно", - отмечается в документе.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян
20 июля, 12:20
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