Во Франкфурте выясняют мотивы мужчины, столкнувшего двух человек под поезд

"В настоящее время мы исходим из того, что речь идет об убийстве. По информации свидетелей, мужчина 40 лет столкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Женщину удалось спасти", - заявила представительница ведомства, добавив, что речь идет "о сорокалетнем мужчине африканского происхождения".