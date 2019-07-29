Во Франкфурте выясняют мотивы мужчины, столкнувшего двух человек под поезд

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Мотивы преступника, столкнувшего под поезд 8-летнего ребенка и его мать во Франкфурте, неизвестны, заявила журналистам представитель полиции Гессена.
"В настоящее время мы исходим из того, что речь идет об убийстве. По информации свидетелей, мужчина 40 лет столкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Женщину удалось спасти", - заявила представительница ведомства, добавив, что речь идет "о сорокалетнем мужчине африканского происхождения".
29 июля 2019 г.
Она добавила, что преступник был задержан еще в здании вокзала, его мотив пока неизвестен, в настоящее время его допрашивают. Мать погибшего ребенка отправлена в больницу.
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