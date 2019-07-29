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РИА Новости

Медведев поддержал строительство новой инфекционной больницы в Севастополе

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе. 29 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе. 29 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе. 29 июля 2019
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил идею строительства инфекционной больницы Севастополя в новом медицинском кластере города.
В понедельник премьер приехал и осмотрел действующую инфекционную больницу.
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал главе кабинета министров, что сейчас строительство новой инфекционной больницы запроектировано на месте старой: предусмотрен снос действующей больницы и временное размещение больных, что создаст неудобства. При этом, отметил глава города, в настоящее время в Севастополе формируется новый медицинский кластер, где можно построить новую инфекционную больницу. Старая больница на период строительства будет работать, добавил он.
"Все аргументы, которые вы озвучили, выглядят вполне убедительно, прошу подготовить бумаги и доложить мне. Если физически возможно там (в кластере) разместить, то идея хорошая", - сказал Медведев.
В старой же больнице все равно следует сделать ремонт, подчеркнул он. "Надо хотя бы даже на этот период деньги дополнительные, чтобы "косметику" сделать, чтобы больница ещё пару лет могла просуществовать", - сказал Медведев.
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