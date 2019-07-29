Пожары в Сибири не несут угрозы населенным пунктам, заявили в МЧС

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Угрозы от масштабных пожаров населенным пунктам и объектам экономики в Сибири нет, заявил первый замминистра МЧС Александр Чуприян.

"Нужно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящее время нет", - сказал он журналистам.

Как отметил Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектара тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем площадь пожаров увеличивается.

По его словам, дым от пожаров распространяется "на тысячи километров, качество жизни ухудшается в этих населенных пунктах".