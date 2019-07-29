Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T14:15Z
https://ria.ru/20190729/1556968706.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/90892/87/908928764_0:104:1001:667_1036x0_80_0_0_ae3b2741d404eb86db2f4c7fbd00e5d8.jpg
РИА Новости

Пожары в Сибири не несут угрозы населенным пунктам, заявили в МЧС

Вчера, 14:15
369
© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Угрозы от масштабных пожаров населенным пунктам и объектам экономики в Сибири нет, заявил первый замминистра МЧС Александр Чуприян.
"Нужно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящее время нет", - сказал он журналистам.
Как отметил Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектара тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем площадь пожаров увеличивается.
По его словам, дым от пожаров распространяется "на тысячи километров, качество жизни ухудшается в этих населенных пунктах".
"Даже в городах возросло количество обращений к медикам за помощью, меняли режим работы наши аэропорты, принимали соседние аэропорты, происходил сбой расписаний вылетов", - добавил Чуприян.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
27 июля, 17:33
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
110096
Обсудить 1
МЧСПроисшествия
Рекомендуем
МЧС усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири
РИА
Новости
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС
Лента
новостей
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
В Красноярском крае жителям поселка раздали медицинские маски из-за смога
Губернатор Амурской области
Губернатор Амурской области призвал бороться с фейками о паводке фактами
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
Тушение природного лесного пожара в Бурятии
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Министр МЧС России Владимир Пучков прибыл в район паводка на Дальнем Востоке
МЧС увеличит группировку сил на Дальнем Востоке перед новыми паводками
Тушение лесных пожаров
В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
На территории почти 50 регионов ввели особый противопожарный режим
Молодежный форум Селигер 2013
МЧС разработает требования к детским палаточным лагерям
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
В Молдавии заявили о планах снять запрет на трансляцию российских передач
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Лента новостейМолния