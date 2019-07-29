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РИА Новости

Власти Молдавии хотят наладить отношения с Россией

Вчера, 14:14
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный рассказала в интервью РИА Новости, что власти республики хотят наладить отношения с Россией на всех уровнях.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти страны отменили введенный в марте 2017 года запрет на поездку членов парламента и правительства в Россию.
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"Сотрудничество между нашими государствами должно быть не только на уровне президентов - следует разблокировать все взаимоотношения. Крайне важным для Молдавии является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях", - сказала Гречаный.
По ее словам, первый зарубежный визит председателя парламента Молдавии с делегацией, в состав которой вошли представители от всех фракций правящей коалиции, состоялся в Госдуму, в Совет Федерации, и правительство РФ. Гречаный считает, что этот визит вышел крайне конструктивным.
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"Мы заверили, в том числе Совет Федерации, что молдавская делегация будет участвовать в заседаниях МПА СНГ, и обязательно в них будет участвовать председатель парламента Молдавии. Уже созданы группы дружбы с Государственной думой и Советом Федерации, в которые вошли представители всех фракций парламента и которые возглавили депутаты-социалисты", - сказала глава парламента.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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Зинаида ГречанаяМолдавияРоссияВ мире
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