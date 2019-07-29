В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Инцидент произошел в понедельник утром. По предварительным данным полиции, неизвестный столкнул ребенка на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Ребенок скончался на месте.
#Frankfurt pic.twitter.com/67fd032nuI— Anna Dobler 🇪🇺 (@Doblerin) 29 июля 2019 г.
По данным других СМИ, речь идет о 8-летнем мальчике.
Несколько человек стали свидетелями произошедшего. По их словам, мужчина в темной одежде столкнул ребенка. Беглец, подходящий под описание подозреваемого, вскоре был задержан.
На место прибыла полиция и пожарные, 16 машин скорой помощи и вертолет. По словам свидетельницы произошедшего, некоторым людям, которые видели, что произошло, потребовалась медицинская помощь.
По неподтвержденным сведениям, мужчина пытался столкнуть с платформы еще одного человека. В данный момент пути с 4 по 9 перекрыты, возможны задержки и отмены поездов.
6 октября 2018, 10:03В лондонском метро столкнули на рельсы 91-летнего экс-главу Евротоннеля