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РИА Новости

В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Вчера, 14:13
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© AP Photo / dpa / Frank RumpenhorstПожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
© AP Photo / dpa / Frank Rumpenhorst
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Инцидент произошел в понедельник утром. По предварительным данным полиции, неизвестный столкнул ребенка на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Ребенок скончался на месте.
По данным других СМИ, речь идет о 8-летнем мальчике.
Несколько человек стали свидетелями произошедшего. По их словам, мужчина в темной одежде столкнул ребенка. Беглец, подходящий под описание подозреваемого, вскоре был задержан.
На место прибыла полиция и пожарные, 16 машин скорой помощи и вертолет. По словам свидетельницы произошедшего, некоторым людям, которые видели, что произошло, потребовалась медицинская помощь.
По неподтвержденным сведениям, мужчина пытался столкнуть с платформы еще одного человека. В данный момент пути с 4 по 9 перекрыты, возможны задержки и отмены поездов.
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