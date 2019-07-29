Астрономы открыли "странный" всплеск гравитационных волн

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами. Об этом . Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами. Об этом сообщил Кристофер Берри, член научной команды LIGO.

"Изначально мы предполагали, что воскресное событие было порождено черными дырами, однако последующий анализ данных показал, что его могла породить комбинация из нейтронной звезды и сингулярности, а также пара черных дыр относительно малой массы. Позже мы выяснили, что второй вариант ближе к истине", — заявил ученый.

Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них, детектор LIGO была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века.

На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.

Вторая гравитационная обсерватория, ViRGO, была построена чуть позже, чем ее американский "кузен". Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала LIGO в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню чувствительности LIGO и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года.

После этого оба детектора ушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора. К примеру, чувствительность ViRGO была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз.

Благодаря этому, всего за два месяца работы оба гравитационных телескопа обнаружили сразу две дюжины событий – два десятка слияний крупных черных дыр звездной массы и три всплеска, порожденные столкновениями пары нейтронных звезд, а также пульсара и черной дыры.

В воскресенье, Берри и его коллеги стали свидетелями открытия еще одного, потенциально очень интересного события. Все три гравитационных детектора обнаружили колебания пространства-времени, порожденные слиянием двух компактных объектов на расстоянии почти в три миллиарда световых лет от Земли в созвездии Пегаса.

Изначально это событие ученые посчитали заурядным слиянием черных дыр, однако последующий анализ указал на возможность того, что Берри и его коллеги открыли третье слияние двух нейтронных звезд, или событие нового типа, относящееся к так называемой "промежуточной" категории.

В нее входят объекты, чья масса заметно выше, чем у типичных пар нейтронных звезд, но при этом ниже, чем у типичных двойных черных дыр, порожденных в ходе взрывов крупных светил. Что именно они собой представляют, астрофизики пока не знают. До настоящего времени, LIGO и VIRGO не находили ни одного подобного события, что породило огромный интерес ученых к этому событию.

Он только усилился после того, как нейтринный телескоп IceCube, установленный на южном полюсе Земли, зафиксировал вспышку "призрачных частиц", попавших на Землю из той же точки и примерно в то же время, когда произошло слияние двух компактных объектов. Аналогичное открытие сделали астрономы из обсерватории ZTF, открывшие вспышку в галактике ZTF19abjethn, расположенной в этой же части созвездия Пегаса.

Последующий анализ, как отметил Берри, умерил пыл его коллег – уточненные данные показали, что гравитационный всплеск S190728q, скорее всего, был порожден парой черных дыр, а оба события, скорее всего, не были связаны с источником "эйнштейновских волн".