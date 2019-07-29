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РИА Новости

МЧС усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири

Вчера, 14:09
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МЧС России усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, нынешних сил и средств недостаточно, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.
"МЧС России как координатором принято решение группировку усилить и локализовать в ближайшее время", - сказал он журналистам.
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Как отметил Чуприян, нынешней группировки для тушения пожаров недостаточно.
"Налицо факт, что сил и средств недостаточно. Задача поставлена министром МЧС России эту группировку увеличить. Увеличить в ближайшее время", - рассказал он.
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МЧСПроисшествия
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