МЧС усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МЧС России усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, нынешних сил и средств недостаточно, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

"МЧС России как координатором принято решение группировку усилить и локализовать в ближайшее время", - сказал он журналистам.

Как отметил Чуприян, нынешней группировки для тушения пожаров недостаточно.