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РИА Новости

В Молдавии заявили о планах снять запрет на трансляцию российских передач

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный заявила в интервью РИА Новости, что готовится решение об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
"Из этой ситуации необходимо найти выход, так как пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие. В настоящее время мы готовим решение этого вопроса", - сказала Гречаный, отвечая на вопрос, что парламент планирует делать в связи с запретом на трансляцию, который местные СМИ считают цензурой.
По ее словам, этот вопрос решается не только на местном уровне. Он также поднимался во время визита молдавской делегации в Госдуму.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон говорил, что запрет на трансляцию российских телепередач должен быть отменен.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. В июле парламент Молдавии принял новый кодекс ТВ- и радиовещания, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.
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