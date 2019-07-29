В Молдавии заявили о планах снять запрет на трансляцию российских передач

"Из этой ситуации необходимо найти выход, так как пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие. В настоящее время мы готовим решение этого вопроса", - сказала Гречаный, отвечая на вопрос, что парламент планирует делать в связи с запретом на трансляцию, который местные СМИ считают цензурой.

По ее словам, этот вопрос решается не только на местном уровне. Он также поднимался во время визита молдавской делегации в Госдуму.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. В июле парламент Молдавии принял новый кодекс ТВ- и радиовещания, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.