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РИА Новости

Ядерным державам нужна новая структура взамен ДРСМД, считает МИД Японии

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
"Мы полагаем, что данный договор (ДРСМД) важен с точки зрения внесенного вклада в разоружения не только для Японии, но и для мира. Однако, существовали моменты, когда страны, на которые не распространялся данный договор, продолжали увеличивать число своих вооружений. Я считаю, что в том случае, когда данный договор прекратит свое действие, необходимо создать новую структуру, направленную на всех участников из "ядерной пятерки", - сказал Коно на пресс-конференции.
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На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Таро КоноЯпонияРоссияВ мире
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