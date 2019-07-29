Ядерным державам нужна новая структура взамен ДРСМД, считает МИД Японии

ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

"Мы полагаем, что данный договор (ДРСМД) важен с точки зрения внесенного вклада в разоружения не только для Японии, но и для мира. Однако, существовали моменты, когда страны, на которые не распространялся данный договор, продолжали увеличивать число своих вооружений. Я считаю, что в том случае, когда данный договор прекратит свое действие, необходимо создать новую структуру, направленную на всех участников из "ядерной пятерки", - сказал Коно на пресс-конференции.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа.