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РИА Новости

На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста

Вчера, 13:56
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

"Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи", - сказал Кориневич в интервью интернет-изданию "Сегодня".

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При этом он уточнил, что речь идет о введении санкций против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительство этого моста? Наверное, нет", - отметил Кориневич.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Владимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаЭкономика
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