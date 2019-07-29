На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительство этого моста? Наверное, нет", - отметил Кориневич.