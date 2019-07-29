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РИА Новости

Космический грузовик "Прогресс МС-11" покинул МКС

Вчера, 13:56
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отстыковался от Международной космической станции и через несколько часов будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ЦНИИмаша.
Корабль "Прогресс МС-11" с грузами для экипажа МКС был выведен на орбиту 4 апреля и в тот же день причалил к станции. Корабль установил рекорд по длительности полета (3 часа 21 минута) от запуска до стыковки. Экипаж перенес грузы на МКС и уложил в "Прогресс МС-11" удаляемое оборудование и мусор.
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"Корабль "Прогресс МС-11" отчалил от стыковочного отсека "Пирс" МКС", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в 16.50 мск корабль включит двигатель на торможение для сведения с орбиты. В результате "Прогресс МС-11" войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в 17.32 мск в южной части Тихого океана - зоне, закрытой для авиации и мореплавания.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетами российского сегмента МКС, пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс", а также спутников научно-прикладного назначения.
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