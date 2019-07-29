В ЦИК поступила жалоба от кандидатов в МГД, которым отказали в регистрации

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В ЦИК РФ к утру понедельника поступила только одна жалоба от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. Максимальный срок рассмотрения такой жалобы в Центризбиркоме составляет 10 дней.

"Одна жалоба сейчас официально зарегистрирована, но сегодня окончание срока, поэтому, возможно, еще сегодня подадут жалобы. Это информация на утро понедельника", - сказала Гришина.

Она добавила, что жалоба поступила от кандидата-самовыдвиженца Юлии Серебрянской.

Мосгоризбирком на прошлой неделе оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для членов партии "Яблоко" Андрея Бабушкина и Елены Русаковой, а также Любови Соболь и других.