В ЦИК поступила жалоба от кандидатов в МГД, которым отказали в регистрации

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В ЦИК РФ к утру понедельника поступила только одна жалоба от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. Максимальный срок рассмотрения такой жалобы в Центризбиркоме составляет 10 дней.
"Одна жалоба сейчас официально зарегистрирована, но сегодня окончание срока, поэтому, возможно, еще сегодня подадут жалобы. Это информация на утро понедельника", - сказала Гришина.
Она добавила, что жалоба поступила от кандидата-самовыдвиженца Юлии Серебрянской.
Мосгоризбирком на прошлой неделе оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для членов партии "Яблоко" Андрея Бабушкина и Елены Русаковой, а также Любови Соболь и других.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.