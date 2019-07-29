Глава МИД Японии прокомментировал возможную поездку Медведева на Курилы

ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что возможная поездка премьер-министра России Дмитрия Медведева на Южные Курилы "несовместима с официальной позицией правительства" в отношении этих островов.
"Это несовместимо с позицией нашего правительства", - подчеркнул он в ответ на просьбу японского журналиста прокомментировать информацию о возможном визите Медведева на Южные Курилы.
На прошлой неделе японское агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока, что российский премьер рассматривает возможность посещения в августе южных Курил, предположительно, острова Итуруп. Позже с аналогичным утверждением выступил и японский политик Мунэо Судзуки. По его утверждению, визит может состояться 1-2 августа.
Медведев посещал острова Кунашир в 2011 году, будучи на посту президента Россия, а затем в 2012 году, уже став премьер-министром. Кроме этого, в 2015 году он совершил визит на Итуруп. Япония каждый раз заявляла России в связи с этим протест.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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