Глава МИД Японии прокомментировал возможную поездку Медведева на Курилы

ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что возможная поездка премьер-министра России Дмитрия Медведева на Южные Курилы "несовместима с официальной позицией правительства" в отношении этих островов.

"Это несовместимо с позицией нашего правительства", - подчеркнул он в ответ на просьбу японского журналиста прокомментировать информацию о возможном визите Медведева на Южные Курилы.

На прошлой неделе японское агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока, что российский премьер рассматривает возможность посещения в августе южных Курил, предположительно, острова Итуруп. Позже с аналогичным утверждением выступил и японский политик Мунэо Судзуки. По его утверждению, визит может состояться 1-2 августа.

Медведев посещал острова Кунашир в 2011 году, будучи на посту президента Россия, а затем в 2012 году, уже став премьер-министром. Кроме этого, в 2015 году он совершил визит на Итуруп. Япония каждый раз заявляла России в связи с этим протест.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.