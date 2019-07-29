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РИА Новости

Британцы случайно привезли из Турции опасную для местных видов пчелу

Вчера, 13:49
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CC BY 2.0 / Björn S... / Osmia cornutaПчела-осмия
Пчела-осмия
CC BY 2.0 / Björn S... / Osmia cornuta
Пчела-осмия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Британская семья после отдыха в Турции случайно привезла в чемодане пчелу, которая, по мнению экспертов, может представлять угрозу для популяции местных особей, сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, неделю назад семья британцев прилетела в Бристоль из Турции, где отдыхала в городе Даламан. После приезда 49-летний Эшли Той нашел необычный кокон, сделанный из цветочных лепестков, а на следующее утро 19-летняя дочь Тоя Амелия сообщила, что заметила необычную пчелу рядом с домом.
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Как пишет Daily Mail, девушка провела исследование и выяснила, что обнаруженная пчела относится к одному из видов пчел осмий osmia avosetta, которая встречается только на территории Турции и Ирана.
Сообщается, что семья связалась с британской ассоциацией пчеловодов, которые, в свою очередь, поставили в известность британское министерство по защите окружающей среды (DEFRA) и национальное пчеловодческое объединение.
"Чужеродные особи, как эта пчела, несут несколько проблем и их нужно контролировать. Они могут переносить вирусы, которые уничтожат местные виды, или попросту могут вытеснить похожие виды в (борьбе - ред.) за источники пищи", - заявил один из представителей британских пчеловодов.
По данным издания, в то время как эксперты занимаются изучением вопроса, завезенная в Британию "зайцем" пчела продолжает сооружать коконы.
"Каждое утро она (пчела - ред.) прилетает, когда мы открываем дверь. Затем она начинает летать туда-обратно. Я никогда не видела ничего подобного... пока мне не говорили ее ловить", - заявила супруга Тоя, отметив, что дело, вероятно, носит серьезный характер, если в него вовлечено министерство по защите окружающей среды.
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