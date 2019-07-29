В Дюссельдорфе мигрантам пригрозили депортацией за беспорядки в бассейне

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Власти немецкого Дюссельдорфа пригрозили хулиганам, устроившим беспорядки в городском бассейне, уголовным преследованием и дальнейшими мерами, включая депортацию, заявил в утреннем эфире телеканала ZDF обер-бургермистр столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томас Гайзель.
"Уголовные дела... могут привести также к депортационным действиям", - заявил он, добавив, что личности хулиганов установлены, следователи уже занимаются этой ситуацией, вопросы о прекращении вида на жительства для иностранных граждан "находится в компетенции соответствующих органов".
По словам Гайзеля, он лично видел на видеозаписях группу "очевидно, по всей видимости, граждан североафриканского происхождения", которые "завладели водной горкой в бассейне", оскорбляли персонал и выкрикивали угрозы, в результате чего бассейн в пятницу был закрыт раньше времени.
Ранее бассейн уже был закрыт по требованию полиции из-за ненадлежащего поведения группы граждан, предположительно, мигрантов. Группа состояла, по оценке полиции, из 50-60 молодых мужчин и подростков. В полицию в данный момент поступили два заявления об угрозах и оскорблениях. В воскресенье в Дюссельдорфе было введено новое правило, граждане обязаны предъявить паспорт или удостоверение личности при посещении городских бассейнов.