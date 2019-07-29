Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T13:45Z
https://ria.ru/20190729/1556967169.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150886/85/1508868582_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_d0cdae781247e323f8b776674698201e.jpg
РИА Новости

Фанат Земфиры разбил Mercedes певицы, сообщили СМИ

Вчера, 13:45
8585
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Земфира
Певица Земфира
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поклонник певицы Земфиры повредил ее автомобиль, чтобы привлечь внимание своего кумира, сообщает РЕН ТВ.
Работающий грузчиком мужчина выбил два стекла у Mercedes-Benz C200, который артистка припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. На допросе он признался, что на такой поступок его толкнула любовь к рок-певице.
По данным канала, ущерб составил 25 тысяч рублей. Эта сумма может увеличиться, если стекла придется заказывать за границей.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В случае возбуждения дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
Певица Земфира на пресс-конференции
13 ноября 2018, 18:09Культура
Приставы взыщут с Земфиры 11 тысяч рублей за неправильную парковку
117082622
Обсудить 0
Шоу-бизнесЗемфираПроисшествия
Рекомендуем
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
РИА
Новости
Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина. Стоп-кадр видео очевидца
На новом "мосту Кличко" в Киеве треснуло стекло
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
Лента
новостей
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
В Индии родился ребенок-русалка
Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
Российские дипломаты осудили "сходку почитателей эсэсовцев" в Эстонии
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Белый кролик
В Саратове шестилетняя девочка жила с 25 собаками, двумя котами и кроликом
Американская военная техника в Сирии
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Литовская комиссия по телерадиовещанию возобновит доступ к сайту Sputnik
Тушение природного лесного пожара в Бурятии
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер (Chaser)
Умерла "самая умная" собака в мире
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
Мари Софи Хингст
Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния