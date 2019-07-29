Фанат Земфиры разбил Mercedes певицы, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поклонник певицы Земфиры повредил ее автомобиль, чтобы привлечь внимание своего кумира, сообщает Поклонник певицы Земфиры повредил ее автомобиль, чтобы привлечь внимание своего кумира, сообщает РЕН ТВ

Работающий грузчиком мужчина выбил два стекла у Mercedes-Benz C200, который артистка припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. На допросе он признался, что на такой поступок его толкнула любовь к рок-певице.

По данным канала, ущерб составил 25 тысяч рублей. Эта сумма может увеличиться, если стекла придется заказывать за границей.