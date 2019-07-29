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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгорсуд поступило 35 исков о регистрации кандидатов в депутаты

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уже 35 исков, оспаривающих решения по регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, поступили в Мосгорсуд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Зарегистрировано 35 исков. Ответчиками в исках заявлены Мосгоризбирком или окружные избирательные комиссии", - сказала она. Солопова пояснила, что в исках оспаривается регистрация кандидатов, отказ в регистрации и другие вопросы.
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По ее словам, один иск суд отказался принимать, один удовлетворил, один вернул, по трем прекратил производство (в том числе есть случаи отказа самого истца от иска), в удовлетворении 12 отказано, остальные находятся в процессе рассмотрения.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября
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