В Мосгорсуд поступило 35 исков о регистрации кандидатов в депутаты

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уже 35 исков, оспаривающих решения по регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, поступили в Мосгорсуд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Зарегистрировано 35 исков. Ответчиками в исках заявлены Мосгоризбирком или окружные избирательные комиссии", - сказала она. Солопова пояснила, что в исках оспаривается регистрация кандидатов, отказ в регистрации и другие вопросы.

По ее словам, один иск суд отказался принимать, один удовлетворил, один вернул, по трем прекратил производство (в том числе есть случаи отказа самого истца от иска), в удовлетворении 12 отказано, остальные находятся в процессе рассмотрения.