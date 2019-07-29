Росрыболовство направило в суд дело об обмелении Волги

САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Средневолжское территориальное управление Росрыболовства завершило административное расследование по фактам обмеления Волги, дело направлено в суд, сообщила пресс-служба ведомства.
Весной в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Об этом сообщили жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище (оно обслуживает в том числе нужды Татарстана, Самарской и Ульяновской областей) опустился с запланированных 53 метров до чуть более 50 метров, что всего на 1 метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров.
Как ранее сообщали РИА Новости в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства, возможной причиной маловодья на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС (филиал ПАО "Русгидро"). В связи с этим в мае ведомство начало административное расследование.
"Завершено административное расследование в отношении филиала ПАО "Русгидро" "Жигулевская ГЭС" по фактам весеннего маловодья. Дело направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе расследования были запрошены научные организации, получены заключения специалистов, а также установлены признаки совершения правонарушения, предусмотренного статьей 8.38 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Вопрос возмещения ущерба водным биологическим ресурсам будет разрешен в гражданско-правовом порядке, уточнили в управлении.