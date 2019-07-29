Росрыболовство направило в суд дело об обмелении Волги

Весной в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Об этом сообщили жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище (оно обслуживает в том числе нужды Татарстана, Самарской и Ульяновской областей) опустился с запланированных 53 метров до чуть более 50 метров, что всего на 1 метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров.