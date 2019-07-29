Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ростовской области

Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019

© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской области Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро в состоянии средней степени тяжести после аварии с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Как сообщало областное ГУМЧС, около 9.00 мск понедельника на 959 километре трассы М-4 "Дон" (Красносулинский район) столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и грузовик MAN, движущийся в попутном направлении. Два человека погибли, восемь пострадали.

По информации минздрава области, в лечебные учреждения были доставлены 11 человек, из них восемь госпитализированы. "Состояние двоих оценивается как тяжелое, шестерых - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.