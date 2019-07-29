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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ростовской области

Вчера, 13:21
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© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской областиСотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро в состоянии средней степени тяжести после аварии с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Как сообщало областное ГУМЧС, около 9.00 мск понедельника на 959 километре трассы М-4 "Дон" (Красносулинский район) столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и грузовик MAN, движущийся в попутном направлении. Два человека погибли, восемь пострадали.
По информации минздрава области, в лечебные учреждения были доставлены 11 человек, из них восемь госпитализированы. "Состояние двоих оценивается как тяжелое, шестерых - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме, при необходимости ведутся телеконсультации с областными специалистами, уточнил он.
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