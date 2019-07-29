В Крыму раскритиковали отказ Киева снять водную блокаду

"К сожалению, это прогнозируемая и ущербная позиция киевской власти, которая никак не может свыкнуться, что Крым бесповоротно ушел в Россию. Новая политическая команда украинской власти страдает алогизмами. С одной стороны, они говорят, что в Крыму проживают граждане Украины, а с другой – лишают их воды и электричества. Все это полнейшие алогизмы, которые говорят о несостоятельности и двойных стандартах в отношении Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.