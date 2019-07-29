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РИА Новости

В Крыму раскритиковали отказ Киева снять водную блокаду

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф и Медведь гору
Вид на Гурзуф и Медведь гору
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Отказ представителей новой украинской власти снять водную блокаду Крыма - прогнозируемая ущербная позиция, которая больше наносит вред самой Украине, нежели крымскому региону, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу неуместно. По его словам, эта позиция является правильной и верной и является одним из механизмов для давления на Россию.
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"К сожалению, это прогнозируемая и ущербная позиция киевской власти, которая никак не может свыкнуться, что Крым бесповоротно ушел в Россию. Новая политическая команда украинской власти страдает алогизмами. С одной стороны, они говорят, что в Крыму проживают граждане Украины, а с другой – лишают их воды и электричества. Все это полнейшие алогизмы, которые говорят о несостоятельности и двойных стандартах в отношении Крыма", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, перекрытие Северо-Крымского канала обернулось для Херсонской области Украины, по которой проходит его существенная часть, экологической катастрофой.
"Власти Украины в вопросе водной блокады Крыма, по сути, пилят сук, на котором сидят. Крымский регион за последние годы адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу: сельское хозяйство переориентировалось на менее влагоемкие культуры, дефицита воды для нужд населения нет. Если в Киеве думают, что, перекрыв воду, смогут изменить желание крымчан жить в составе России, то хочу заверить, что там сильно ошибаются", - сказал Гемпель.
По его словам, Украине нужно думать не над тем, как навредить российскому Крыму, а как выстроить с Россией дружеские отношения, основанные на взаимовыгодных условиях.
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Реакция на события на УкраинеЮрий ГемпельКрымВ мире
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