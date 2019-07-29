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РИА Новости

Volvo отзывает 4,5 тысячи авто в России из-за неисправности в двигателе

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Volvo XC90 на Московском международном автомобильном салоне в "Крокус Экспо"
Автомобиль Volvo XC90 на Московском международном автомобильном салоне в Крокус Экспо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Volvo отзывает 4,5 тысячи автомобилей в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя, что в свою очередь может привести к возгоранию, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 4473 автомобиля марок XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, реализованные в 2014-2019 годах.
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"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей "Вольво Карс" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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VolvoРоссияЭкономика
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