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РИА Новости

В Красноярском крае жителям поселка раздали медицинские маски из-за смога

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Александр КряжевСмог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Власти поселка Ванавара на севере Красноярского края начали бесплатную раздачу медицинских масок, помогающих справиться с задымлением от лесных пожаров.
"В связи с сильным задымлением администрация села Ванавара предлагает безвозмездно медицинские маски", - говорится на сайте администрации поселка.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 13:10
В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС
Власти пока не сообщают, сколько человек воспользовалось услугой и сколько человек заявили о неблагоприятном воздействии дыма на здоровье.
По данным лесопожарного центра, утром в крае горело 986045 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 977546 гектаров. В ведомстве сообщили, что очаги действуют в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 459 человек и 10 единиц техники.
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