В Красноярском крае жителям поселка раздали медицинские маски из-за смога

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Власти поселка Ванавара на севере Красноярского края начали бесплатную раздачу медицинских масок, помогающих справиться с задымлением от лесных пожаров.
"В связи с сильным задымлением администрация села Ванавара предлагает безвозмездно медицинские маски", - говорится на сайте администрации поселка.
Власти пока не сообщают, сколько человек воспользовалось услугой и сколько человек заявили о неблагоприятном воздействии дыма на здоровье.
По данным лесопожарного центра, утром в крае горело 986045 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 977546 гектаров. В ведомстве сообщили, что очаги действуют в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 459 человек и 10 единиц техники.