В Красноярском крае жителям поселка раздали медицинские маски из-за смога

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Власти поселка Ванавара на севере Красноярского края начали бесплатную раздачу медицинских масок, помогающих справиться с задымлением от лесных пожаров.

"В связи с сильным задымлением администрация села Ванавара предлагает безвозмездно медицинские маски", - говорится на сайте администрации поселка.

Власти пока не сообщают, сколько человек воспользовалось услугой и сколько человек заявили о неблагоприятном воздействии дыма на здоровье.