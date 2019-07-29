Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров

НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в регионах Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров, наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает пресс-служба полпредства по СФО.

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло в понедельник провел в формате видеоконференции совещание по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов.

"По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 миллиона гектара. Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В пятикилометровой зоне находятся три населенных пункта, угрозы населению нет. Превышение ПДК по оксиду углерода на территории округа не зарегистрировано, за исключением города Киренска Иркутской области", - говорится в сообщении.

Полпред отметил, что в сложившейся ситуации важно проводить комплексную работу. Так, региональные органы власти совместно с представителями территориальных подразделений федеральных органов власти должны принять превентивные меры для предотвращения перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Кроме того, по его словам, нужно выстроить конструктивную работу с арендаторами леса.