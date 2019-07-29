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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в регионах Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров, наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает пресс-служба полпредства по СФО.
Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло в понедельник провел в формате видеоконференции совещание по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов.
"По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 миллиона гектара. Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В пятикилометровой зоне находятся три населенных пункта, угрозы населению нет. Превышение ПДК по оксиду углерода на территории округа не зарегистрировано, за исключением города Киренска Иркутской области", - говорится в сообщении.
Полпред отметил, что в сложившейся ситуации важно проводить комплексную работу. Так, региональные органы власти совместно с представителями территориальных подразделений федеральных органов власти должны принять превентивные меры для предотвращения перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Кроме того, по его словам, нужно выстроить конструктивную работу с арендаторами леса.
"В населенных пунктах, подтвержденных задымлению, нужно принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления, обеспечить граждан необходимой медицинской помощью", – приводятся в сообщении слова полпреда, который также считает необходимым усилить информирование жителей, регулярно представлять гражданам результаты мониторинга состояния воздуха.
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