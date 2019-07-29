США не относят Южную Корею к развивающимся странам, заявили в Сеуле

"Мы посмотрим, какие меры могут быть приняты, но, согласно законодательству США, они давно не относятся к Корее как к развивающейся стране. Мы не видим, чтобы меморандум оказал немедленное влияние, но мы посмотрим и будем внимательно следить и консультироваться с властями США по этому вопросу", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи.