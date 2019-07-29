США не относят Южную Корею к развивающимся странам, заявили в Сеуле

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Предложение Вашингтона о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО) в части статуса развивающихся стран пока не оказало никакого влияния не Сеул, США давно не относят Южную Корею к таким экономикам, заявили РИА Новости в южнокорейском МИД.
"Мы посмотрим, какие меры могут быть приняты, но, согласно законодательству США, они давно не относятся к Корее как к развивающейся стране. Мы не видим, чтобы меморандум оказал немедленное влияние, но мы посмотрим и будем внимательно следить и консультироваться с властями США по этому вопросу", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
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Ранее президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования ВТО в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся. Как говорится в президентском меморандуме, "когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима".
В документе подчеркивается, что "7 из 10 самых богатых экономик мира, измеряемых валовым внутренним продуктом на душу населения по паритету покупательной способности, - Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты - в настоящее время претендует на статус развивающейся страны". Мексика, Южная Корея и Турция также претендуют на этот статус.
9 августа 2018, 16:10Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.