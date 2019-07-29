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РИА Новости

В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Спасатели направили аэромобильную группировку на север Красноярского края для помощи в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", – говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в крае работают патрульные группы из 637 человек и 315 единиц техники.
По данным лесопожарного центра, утром в крае горело более 986 тысяч гектаров леса, в том числе в зоне контроля более 977 тысяч гектаров. В ведомстве сообщили, что очаги действуют в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Аманском и Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 459 человек и десять единиц техники.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
27 июля, 17:33
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