В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Спасатели направили аэромобильную группировку на север Красноярского края для помощи в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в крае работают патрульные группы из 637 человек и 315 единиц техники.