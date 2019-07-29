На севере Италии самолет упал на автостраду

РИМ, 29 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Легкомоторный самолет упал в понедельник на автостраду А-26, соединяющую североитальянские области Лигурия и Пьемонт, близ города Алессандрия, пилот погиб.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу, не задев ни одного автомобиля. В результате крушения находившийся за штурвалом мужчина погиб, его личность пока не установлена.