Американцы отобрали у ИГ* нефтяную контрабанду в Сирии, считают в Генштабе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - сказал Рудской.

Согласно приведенным им данным, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. "Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - заявил Рудской.

"Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*", - добавил он.