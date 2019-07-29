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РИА Новости
Война в Сирии

Американцы отобрали у ИГ* нефтяную контрабанду в Сирии, считают в Генштабе

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина в Сирии
Нефтяная скважина в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - сказал Рудской.
Согласно приведенным им данным, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. "Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - заявил Рудской.
"Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*", - добавил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииСергей РудскойСирияСШАЭкономика
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