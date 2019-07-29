Сербия ожидает еще семь военных вертолетов из России

БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Сербия ожидает в предстоящем периоде получения по контракту из России семи военных вертолетов, сообщил президент страны Александр Вучич.
Утром в понедельник президент Сербии с министром обороны Александром Вулиным и послом РФ Александром Боцан-Харченко с представителями командования осмотрели в казарме "Мия Станимирович" в городе Ниш на юге Сербии, где находится штаб сухопутных войск армии Сербии, полученные из России 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.
Вучич рассказал собравшимся о продолжении военно-технического сотрудничества Белграда и Москвы.
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"Прибудет и то, что мы оплатили, и еще подарки. Мы оплатили четыре вертолета Ми-35 и еще три Ми-17. Это еще семь вертолетов к тому, что мы получили в предыдущий период", - заявил президент Сербии, трансляцию вело агентство Танюг.
"Это оружие для превентивных действий против всякого, кто бы вздумал каким-либо образом угрожать республике Сербии. Это важно – у нас нет захватнических планов, только те, как наилучшим образом защитить свою страну", - отметил Вучич.
Глава государства также выразил ожидание, что до конца года в Сербию прибудут еще танки и бронетранспортеры из России в рамках военно-технической помощи.