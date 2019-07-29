Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T15:57Z
https://ria.ru/20190729/1556965797.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155696/70/1556967009_0:178:3324:2048_1036x0_80_0_0_c29dd3a95ae7ac73771e0c7a8c9b460f.jpg
РИА Новости

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Вчера, 12:59
114892
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФорсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вновь появятся в составе Вооруженных сил, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете "Красная звезда".

"В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту", — рассказал он.

Как отметил Колотовкин, недавно в армии появился свой инженерный полк. Его уже оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку.
Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Впоследствии их функции передавали на аутсорсинг.
Военный инновационный технополис Эра
13 февраля, 00:23
В России начинается работа над оружием на новых физических принципах

Мнение эксперта

Как отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, решения расформировать ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые соединения были приняты по ошибке и диктовались "конкретной политической обстановкой".
В беседе с РИА Новости эксперт выразил надежду, что в перспективе могут восстановить также другие части и подразделения, ранее входившие в "армейские комплекты".
"Прежде всего, я имею в виду десантно-штурмовые батальоны и отдельные вертолетные полки. Ведется речь об этом, но пока до этого не доросли. Появилась первая вертолетная бригада, но возвращения десантно-штурмовых подразделений в состав общевойсковых формирований не произошло", — объяснил собеседник агентства.
Танк Т-72 на дистанции соревнований отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2016
2 января, 08:22
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
149527218667
Обсудить 153
Виктор МураховскийМихаил ГорбачевАнатолий СердюковБезопасность
Популярные комментарии
Смотрел вчера с гордостью и с удовольствием Главный Военно-морской парад из Питера и поймал себя на мысли - какой всё-таки Путин у нас молодец! В том числе, ему огромное спасибо за то, что он возрождает и возвращает всё то хорошее, что было у нас в Советском Союзе! Гимн СССР он нам вернул, парады Военно-морского флота возродил...))) Пора уже и нашу общую страну в границах Советского Союза по новой собрать и больше её никогда не сдавать!
29 июля, 14:10
Игорь Соколов
2711641272
А сколько военных училищ позакрывали и не счесть. Хотя не все выпускники шли в армию, но страна имела хорошо подготовленный резерв и неплохие гражданские кадры...
29 июля, 13:33
АМАлександр Михайлов
330113014
Рекомендуем
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
РИА
Новости
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Лента
новостей
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си
Американская военная техника в Сирии
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
В Индии родился ребенок-русалка
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния