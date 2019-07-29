В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вновь появятся в составе Вооруженных сил, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вновь появятся в составе Вооруженных сил, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете "Красная звезда"

"В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту", — рассказал он.

Как отметил Колотовкин, недавно в армии появился свой инженерный полк. Его уже оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку.

Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Впоследствии их функции передавали на аутсорсинг.

Мнение эксперта

Как отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, решения расформировать ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые соединения были приняты по ошибке и диктовались "конкретной политической обстановкой".

В беседе с РИА Новости эксперт выразил надежду, что в перспективе могут восстановить также другие части и подразделения, ранее входившие в "армейские комплекты".