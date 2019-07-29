Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минздрав России предлагает премировать врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований", - говорится в документе.

Выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием, уточняется в проекте.