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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Бездомного подозревают в краже пожертвований из храма во Владивостоке

Вчера, 12:56
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Полиция задержала мужчину без определенного места жительства, который подозревается в краже пожертвований из храма во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что в ночное время злоумышленник путем подбора ключей проник в помещение православного храма на улице Махалина и, похитив деньги из ящика для пожертвований, скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали 37-летнего мужчину без определенного места жительства. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье "Потребление наркотических средств без назначения врача". По факту кражи проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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Религия и мировоззрениерелигия
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