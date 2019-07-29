Бездомного подозревают в краже пожертвований из храма во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Полиция задержала мужчину без определенного места жительства, который подозревается в краже пожертвований из храма во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлено, что в ночное время злоумышленник путем подбора ключей проник в помещение православного храма на улице Махалина и, похитив деньги из ящика для пожертвований, скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали 37-летнего мужчину без определенного места жительства. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.