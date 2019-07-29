Жителей Тулуна призвали быть готовыми к эвакуации из-за паводка

"В связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры... Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ города Тулуна по адресу: микрорайон Угольщиков, 42 "б". В настоящее время там размещен 41 человек. Свободно 65 мест... В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи. Не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых граждан", - сообщает мэрия.