Жителей Тулуна призвали быть готовыми к эвакуации из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Власти иркутского Тулуна призвали жителей города в случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми покинуть свои дома.
"В связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры... Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ города Тулуна по адресу: микрорайон Угольщиков, 42 "б". В настоящее время там размещен 41 человек. Свободно 65 мест... В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи. Не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых граждан", - сообщает мэрия.
По данным властей, в зоне подтопления оказалась городская котельная, которая приостановила свою работу. Производится разбор и вывозка резервного оборудования на водозаборе.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.