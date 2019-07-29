В Волгоградской области начали проверку после разрыва цистерны с кислотой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после инцидента на трассе в Волгоградской области, где произошла разгерметизация цистерны, из-за чего на дорогу вытекло более 20 кубометров соляной кислоты, сообщил журналистам руководитель Котельниковского отдела СУСК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Как ранее сообщало областное ГУМВД, инцидент произошел вечером 27 июля на 177-м километре автодороги "Волгоград-Сальск". Автомашина DAF перевозила соляную кислоту с химического завода "Каустик" (Волгоград) на завод в город Армянск в Крыму. После разгерметизации цистерны на обочину дороги вытекло около 20 кубических метров соляной кислоты. Специалисты провели ее дезактивацию.

Как уточнили в областном СК, в результате инцидента на протяжении бол­ее пяти километров обочины дороги разлилось 23 кубометра соля­ной кислоты, что повлекло загрязнение окружающей среды.