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РИА Новости

В Волгоградской области начали проверку после разрыва цистерны с кислотой

Вчера, 12:55
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после инцидента на трассе в Волгоградской области, где произошла разгерметизация цистерны, из-за чего на дорогу вытекло более 20 кубометров соляной кислоты, сообщил журналистам руководитель Котельниковского отдела СУСК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.
Как ранее сообщало областное ГУМВД, инцидент произошел вечером 27 июля на 177-м километре автодороги "Волгоград-Сальск". Автомашина DAF перевозила соляную кислоту с химического завода "Каустик" (Волгоград) на завод в город Армянск в Крыму. После разгерметизации цистерны на обочину дороги вытекло около 20 кубических метров соляной кислоты. Специалисты провели ее дезактивацию.
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Как уточнили в областном СК, в результате инцидента на протяжении бол­ее пяти километров обочины дороги разлилось 23 кубометра соля­ной кислоты, что повлекло загрязнение окружающей среды.
"По данному факту Котельниковским следственным отделом организована процессуальна­я проверка, по результатам которой действиям работников транспортной компании будет ­дана правовая оценка ­по статье 247 УК РФ (транспортировка химически­х веществ с нарушение­м установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды)­", - сказал Муджиков. Он добавил, что компания, транспортировавшая химическое вещество, находится в Краснодарском крае.
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Волгоградская областьПроисшествия
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