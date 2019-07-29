В России предложили создать реестр лиц, подозреваемых в отмывании денег

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил провести систематизацию существующего "черного списка" клиентов банка, заподозренных в нарушении "антиотмывочного" законодательства, в виде единого списка, а не базы сообщений, рассказал РИА Новости замглавы НСФР Александр Наумов.

"Мы предлагаем две новые нормы. Первая норма - это создание перечня лиц, которым банки по каким-то причинам отказали в открытии счета, проведении операций или закрыли счет. Такой список есть и сейчас, но он не выглядит как список, а база сообщений. ... То есть буквально мы предлагаем это систематизировать, ничего нового не создаем", - сообщил он.

Наумов напомнил, что в настоящее время перечень включает сразу несколько сообщений по одному клиенту от разных банков. Отмена решений также происходит через новые сообщения, при этом старые сохраняются в системе. В итоге это усложняет процедуру определения клиентов с высокими рисками, так и исключения добропорядочных клиентов из списка.

Замглавы НСФР также отметил, что не нужно навязывать банкам определенные критерии, по которым они могут блокировать клиентов - это приведет к тому, что настоящие преступники научатся их обходить, а попадать в списки будут добропорядочные клиенты. Взамен НСФР предлагает новую норму - "предавторизацию регулятора", которая позволит исключить случайные попадания в "черные списки".

"Если банк посчитал на основе своих внутренних процедур, что есть обоснованные подозрения по поводу клиента, он направляет сообщения в Росфинмониторинг о том, что приостановил операцию клиента, а дальше у регулятора будет 5-10 дней, чтобы согласиться с решением банка или не согласиться. Здесь еще один интересный момент - если прошли этот период и регулятор ничего не ответил, то регулятор по умолчанию считает, что человек добропорядочный и блокировать его не надо. Банк тогда разблокирует операцию", - пояснил замглавы НСФР.