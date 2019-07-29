В России предложили создать реестр лиц, подозреваемых в отмывании денег

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил провести систематизацию существующего "черного списка" клиентов банка, заподозренных в нарушении "антиотмывочного" законодательства, в виде единого списка, а не базы сообщений, рассказал РИА Новости замглавы НСФР Александр Наумов.
"Мы предлагаем две новые нормы. Первая норма - это создание перечня лиц, которым банки по каким-то причинам отказали в открытии счета, проведении операций или закрыли счет. Такой список есть и сейчас, но он не выглядит как список, а база сообщений. ... То есть буквально мы предлагаем это систематизировать, ничего нового не создаем", - сообщил он.
Наумов напомнил, что в настоящее время перечень включает сразу несколько сообщений по одному клиенту от разных банков. Отмена решений также происходит через новые сообщения, при этом старые сохраняются в системе. В итоге это усложняет процедуру определения клиентов с высокими рисками, так и исключения добропорядочных клиентов из списка.
Замглавы НСФР также отметил, что не нужно навязывать банкам определенные критерии, по которым они могут блокировать клиентов - это приведет к тому, что настоящие преступники научатся их обходить, а попадать в списки будут добропорядочные клиенты. Взамен НСФР предлагает новую норму - "предавторизацию регулятора", которая позволит исключить случайные попадания в "черные списки".
"Если банк посчитал на основе своих внутренних процедур, что есть обоснованные подозрения по поводу клиента, он направляет сообщения в Росфинмониторинг о том, что приостановил операцию клиента, а дальше у регулятора будет 5-10 дней, чтобы согласиться с решением банка или не согласиться. Здесь еще один интересный момент - если прошли этот период и регулятор ничего не ответил, то регулятор по умолчанию считает, что человек добропорядочный и блокировать его не надо. Банк тогда разблокирует операцию", - пояснил замглавы НСФР.
Минфин в апреле опубликовал проект с предложением ограничить банки в вопросах блокировки операций своих клиентов по "антиотмывочному закону". По оценке ведомства, кредитные организации часто отказывают в проведении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности. Согласно действующему "антиотмывочному закону", банки могут блокировать операцию по счету, если клиентом не представлены нужные документы по этому закону, а также в случае подозрений, что такая операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.