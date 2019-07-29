Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T12:54Z
https://ria.ru/20190729/1556965615.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155688/44/1556884490_0:254:3072:1982_1036x0_80_0_0_8a01b295d5749323b94aa21b927e2d48.jpg
РИА Новости

В России предложили создать реестр лиц, подозреваемых в отмывании денег

Вчера, 12:54
377
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee Мужчина считает деньги
Мужчина считает деньги
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил провести систематизацию существующего "черного списка" клиентов банка, заподозренных в нарушении "антиотмывочного" законодательства, в виде единого списка, а не базы сообщений, рассказал РИА Новости замглавы НСФР Александр Наумов.
"Мы предлагаем две новые нормы. Первая норма - это создание перечня лиц, которым банки по каким-то причинам отказали в открытии счета, проведении операций или закрыли счет. Такой список есть и сейчас, но он не выглядит как список, а база сообщений. ... То есть буквально мы предлагаем это систематизировать, ничего нового не создаем", - сообщил он.
Автомобиль у здания Госдумы РФ
24 июля, 13:54
ГД приняла закон о поэтапной отмене репатриации экспортной рублевой выручки
Наумов напомнил, что в настоящее время перечень включает сразу несколько сообщений по одному клиенту от разных банков. Отмена решений также происходит через новые сообщения, при этом старые сохраняются в системе. В итоге это усложняет процедуру определения клиентов с высокими рисками, так и исключения добропорядочных клиентов из списка.
Замглавы НСФР также отметил, что не нужно навязывать банкам определенные критерии, по которым они могут блокировать клиентов - это приведет к тому, что настоящие преступники научатся их обходить, а попадать в списки будут добропорядочные клиенты. Взамен НСФР предлагает новую норму - "предавторизацию регулятора", которая позволит исключить случайные попадания в "черные списки".
"Если банк посчитал на основе своих внутренних процедур, что есть обоснованные подозрения по поводу клиента, он направляет сообщения в Росфинмониторинг о том, что приостановил операцию клиента, а дальше у регулятора будет 5-10 дней, чтобы согласиться с решением банка или не согласиться. Здесь еще один интересный момент - если прошли этот период и регулятор ничего не ответил, то регулятор по умолчанию считает, что человек добропорядочный и блокировать его не надо. Банк тогда разблокирует операцию", - пояснил замглавы НСФР.
Граффити в поддержку рубля
16 июля, 13:53
Эксперты рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля
Минфин в апреле опубликовал проект с предложением ограничить банки в вопросах блокировки операций своих клиентов по "антиотмывочному закону". По оценке ведомства, кредитные организации часто отказывают в проведении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности. Согласно действующему "антиотмывочному закону", банки могут блокировать операцию по счету, если клиентом не представлены нужные документы по этому закону, а также в случае подозрений, что такая операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
832005
Обсудить 1
Александр НаумовРосфинмониторингМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Арктическая экспедиция
"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
РИА
Новости
Нефтяная скважина в Сирии
Американцы отобрали у ИГ* нефтяную контрабанду в Сирии, считают в Генштабе
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ФАС назвала отрасли экономики, где проблема картелей стоит наиболее остро
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
Генштаб обвинил американские структуры в продаже сирийской нефти
Лента
новостей
Праздничный салют над рекой Казанка в Казани в честь Дня Победы
В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
В Красноярском крае жителям поселка раздали медицинские маски из-за смога
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
Сайт электронной платежной системы QIWI
Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Генштабе РФ заявили об атаке боевиков на позиции сирийской армии 28 июля
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния