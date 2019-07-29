Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской отметил, что 22 июля "Сирийская обсерватория по правам человека" со ссылкой на "Белые каски" сообщила "об ударах российских ВКС по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб, в результате якобы погибли десятки мирных жителей".

"Для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории. То есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары", - сказал он.

Рудской подчеркнул, что на кадрах со средств объективного контроля "полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений, которые должны были неизбежно появиться, если бы данный район действительно подвергся воздушным ударам с применением шести авиабомб".

Он отметил, что это подтверждается и снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля, а также видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в Маарет Ан-Нуумане, полученной в субботу.

"Как видно на кадрах, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме. Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений", - заключил он.