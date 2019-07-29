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РИА Новости
Война в Сирии

Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе

Вчера, 12:51
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской отметил, что 22 июля "Сирийская обсерватория по правам человека" со ссылкой на "Белые каски" сообщила "об ударах российских ВКС по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб, в результате якобы погибли десятки мирных жителей".
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"Для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории. То есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары", - сказал он.
Рудской подчеркнул, что на кадрах со средств объективного контроля "полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений, которые должны были неизбежно появиться, если бы данный район действительно подвергся воздушным ударам с применением шести авиабомб".
Он отметил, что это подтверждается и снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля, а также видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в Маарет Ан-Нуумане, полученной в субботу.
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"Как видно на кадрах, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме. Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений", - заключил он.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Война в СирииСергей РудскойСирияРоссияВ мире
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