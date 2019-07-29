Генштаб обвинил США в росте числа военных на нефтяных объектах в Сирии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американские частные военные компании (ЧВК) наращивают численность сотрудников на нефтяных объектах в сирийском Заевфратье, численность наемников уже превышает 3,5 тысячи человек, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - заявил Рудской.