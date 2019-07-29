Генштаб назвал число жертв нападений боевиков из Идлиба за четыре месяца

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За последние четыре месяца жертвами нападений и обстрелов боевиков из Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военных и 65 мирных жителей, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей", - сказал Рудской.

Более 240 сирийских военных и 100 гражданских лиц получили ранения.