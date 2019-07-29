Генштаб рассказал, куда идут доходы от контрабанды углеводородов в Сирии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Часть доходов от контрабанды углеводородов в Сирии идет на боевиков, подкуп шейхов родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений", - сказал он.